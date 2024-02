Em Ribas, Riedel entrega reforma e novas salas da E.E Dr. João Ponce

Nesta sexta-feira (23), o governador Eduardo Riedel descerrou a placa da obra da Escola Estadual Dr. João Ponce de Arruda passou por reforma e ampliação.

As adequações receberam investimento de R$ 3.828.672,98 para as intervenções prediais e mais R$ 908.124,80 em mobiliário, totalizando R$ 4.736.797,78 de investimentos próprios do Estado.

Os serviços de reforma compreenderam a adequação do prédio às normas vigente de proteção contra incêndio e pânico, proteção contra descargas atmosféricas e vigilância sanitária; substituição de cobertura, revestimentos de forros, paredes e pisos; pintura geral interna e externa; instalações elétricas, hidrossanitárias e de águas pluviais; reforma da quadra.

Já a ampliação envolveu a construção de um bloco com mais cinco salas de aula. Entre os equipamentos e móveis adquiridos para a unidade, constam: dispenser, mesas para computador, ar condicionado, conjuntos escolares, tabletes e chromebooks.

