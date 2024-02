Empresa de celulose abre 50 vagas para jovem aprendiz em Três Lagoas

Para 2024, a Eldorado Brasil anuncia mais uma edição do Programa Jovem Aprendiz com 50 vagas para Três Lagoas, com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (23).

Cada aprendiz será direcionado para realizar um curso específico, alinhado com a vaga de trabalho disponível, dentre as três opções: Eletromecânica, Assistente Administrativo e Celulose e Papel. Este último é uma adição nova do programa deste ano, que expande ainda mais as perspectivas de desenvolvimento profissional na área.

Durante todo o período do programa, os candidatos terão a oportunidade de frequentar o curso oferecido pela Eldorado e aplicar na empresa os conhecimentos adquiridos em sala de aula, preparando os participantes para uma carreira de destaque, marcada pelo início em um ambiente dinâmico e desafiador.

Para Gleice Melero, coordenadora de Recursos Humanos da Eldorado Brasil, o programa de aprendizes tem sido uma porta de entrada para inúmeros jovens no mercado de trabalho ano após ano. Em 2024, essa tradição se mantém, com uma novidade significativa e pautada pela introdução do novo curso de Celulose e Papel. "Esse novo curso, em parceria com o Senai, é uma inovação para o nosso programa e gera a oportunidade de uma carreira promissora no setor entre os candidatos”, destaca a coordenadora.

Curso de celulose e papel

O novo curso oferece uma base de conhecimento aliado a prática na indústria, preparando os participantes para desafios diversos.

Vagas disponíveis

O programa oferece vagas nas seguintes áreas:

- 20 vagas para eletromecânica, fornecendo uma formação técnica especializada em manutenção de equipamentos industriais.

- 15 vagas para assistente administrativo, proporcionando experiência prática em gestão de documentos e suporte administrativo, habilidades essenciais para o funcionamento eficiente da empresa.

- 15 vagas para Celulose e Papel, abrangendo todos os aspectos da produção e processamento do setor. Os participantes aprenderão técnicas avançadas de fabricação, controle de qualidade e práticas sustentáveis.

Requisitos do processo seletivo

- Os candidatos devem ter entre 18 e 22 anos;

- Ensino médio completo;

- Disponibilidade para residir em Três Lagoas ou ser residente na cidade.

O processo seletivo inclui as inscrições no site, triagem de currículos, seleção de entrevistas com o RH e entrevistas com os gestores. Para participar, acesse: https://vagaseldoradobrasil.gupy.io/

