Enem 2022: participantes já podem consultar notas pela internet

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 já está disponível para consulta na Página do Participante. Para acessar as notas, é preciso fazer login digitando o CPF e a senha cadastrados no sistema.

Na previsão inicial, os boletins de desempenho só sairiam na próxima semana, em 13 de fevereiro. A antecipação do cronograma foi anunciada na quarta-feira (8), pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

A nota do Enem é usada na seleção de estudantes para o ensino superior, tanto em universidades públicas e privadas no Brasil quanto em instituições internacionais.

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) seleciona estudantes para universidades públicas. Mas é preciso ter prestado o Enem na edição mais recente e tirado nota superior a zero na redação. As inscrições vão de 16 a 24 de fevereiro, com o resultado em 28 de fevereiro.

O Programa Universidade para Todos (Prouni) oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50% de desconto) em instituições de ensino particulares. É preciso ter cursado os três anos do ensino médio em escolas da rede pública ou com bolsa integral (100%) em colégios privados, e pertencer a uma família com renda per capita de até 3 salários mínimos. As inscrições vão de 28 de fevereiro a 3 de março. Já os resultados saem de 7 a 16 de março (1ª chamada) e 21 a 30 de março (2ª chamada).

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) paga parte das mensalidades de estudantes em universidades e faculdades privadas, com a contrapartida de os beneficiários quitarem o financiamento após a formatura. O aluno precisa ter participado de qualquer edição do Enem desde 2010, com média mínima de 450 nas cinco áreas do conhecimento e nota superior a zero na redação. O candidato deve ter renda familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos. As inscrições são de 7 a 10 de março e os resultados serão divulgados no dia 14 de março.

