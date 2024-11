Enem: Gabaritos e cadernos de questões são divulgados

A divulgação dos gabaritos e os cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 que seria no dia 20 de novembro, foi antecipada e já está disponível para consulta nesta quarta-feira (14), no portal do INEP .

O material está separado de acordo com as cores dos cadernos e os dias de aplicação. As instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Também estão disponíveis os cadernos das provas adaptadas para o leitor de tela livre. Por meio do software NonVisual Desktop Access (NVDA), que captura toda e qualquer informação de texto, o conteúdo do material é transformado em fala, o que permite a acessibilidade para deficientes visuais.

Os gabaritos e os cadernos de questões também podem ser baixados e lidos com o suporte do Dosvox, um programa que se comunica com o usuário por meio de síntese de voz.

Uma questão foi anulada na prova de ciências da natureza e não será considerada para o cálculo da proficiência dos participantes. O número dessa questão em cada um dos cadernos é:

Verde: questão 124

Cinza: questão 100

Azul: questão 129

Amarelo: questão 102

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também