Enem: Prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição começa nesta segunda-feira

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) começou a receber, nesta segunda-feira (15), as solicitações de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

Os interessados na isenção têm até o dia 26 de abril para fazerem a solicitação na Página do Participante. O prazo também vale para quem precisar justificar a ausência na edição de 2023 do Exame.

Quem não compareceu na edição de 2023 do Exame, mas quiser participar gratuitamente da edição deste ano, precisará justificar a ausência ao Inep.

Tem direito a fazer o Enem gratuitamente quem está matriculado na 3ª série do ensino médio em escola pública; quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada; e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único (CadÚnico).

Um diferencial na edição deste ano está no Pé-de-Meia. Alunos que estiverem cursando o 3º ano do ensino médio na rede pública de ensino terão direito ao incentivo de R$ 200, valor que será depositado, após a conclusão dessa etapa educacional, na conta-poupança em que o aluno recebe os demais incentivos do programa.

