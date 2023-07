Enem registra aumento de 13,1% em número de inscritos

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta quinta-feira (29) os dados sobre os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, que contou com 3,9 milhões pessoas inscritas neste ano.

Segundo o Instituto, o número de inscrições no exame deste ano é 13,1% maior que o registrado em 2022. Quando comparado com o Enem 2021, o número é 14,2% maior.

Os que pagaram a inscrição somam 1,4 milhão, 37% do total do total de inscritos, enquanto 2,4 milhões tiveram a isenção de pagamento aprovada, representando 67% dos inscritos. Desse total, 61,3% dos inscritos são mulheres.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também