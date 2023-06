Escola Sesi abre processo seletivo com 42 bolsas gratuitas para o ensino médio

Abrindo oportunidades para alunos em condição de baixa renda, a Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul está com processo seletivo aberto com 42 vagas de gratuidade integral no ensino médio para o segundo semestre do ano letivo de 2023. As inscrições vão de 26 a 30 de junho.

As inscrições no processo seletivo são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na secretaria da Escola Sesi. Após análise de documentos, a divulgação dos resultados será realizada a partir de 7 de julho.

As vagas destinam-se exclusivamente a alunos novos, necessitando da comprovação de condição de baixa renda (até meio salário mínimo por pessoa da família ou três salários mínimos de renda familiar total).

Os candidatos dependentes dos trabalhadores da indústria terão prioridade, em seguida os demais alunos oriundos da rede pública de ensino.

Confira a distribuição de vagas nas unidades de ensino:

Aparecida do Taboado: 1º ano Ensino Médio (1 vaga), 2º ano (1 vaga), 3º ano (1 vaga)

Corumbá: 1º ano Ensino Médio (1 vaga), 3º ano (5 vagas)

Dourados: 1º ano Ensino Médio (6 vagas), 2º ano (7 vagas), 3º ano (2 vagas)

Maracaju: 1º ano Ensino Médio (3 vagas), 2º ano (1 vaga), 3º ano (3 vagas)

Naviraí: 1º ano Ensino Médio (1 vaga), 2º ano (3 vagas), 3º ano (2 vagas)

Três Lagoas: 1º ano Ensino Médio (5 vagas)

Serviço – Mais informações podem ser obtidas diretamente na secretaria da escola, ou ainda pelo telefone 0800 723 7374. O edital nº 04/2023 do processo seletivo pode ser visualizado clicando aqui.

