Escolas da Rede Estadual de Ensino de MS ganham Prêmio Escolar Coopera Cerrado

Seis escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS) foram vencedoras do Prêmio Escolar Coopera Cerrado, realizado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IBS), responsável pelo Projeto Rural Sustentável – Cerrado.

As escolas participantes tiveram que aderir à Jornada de Aprendizagem completa, com 6 etapas pedagógicas, e participar do Jogo Coopera Cerrado, realizando missões e os desafios propostos.

As seis escolas premiadas da REE atingiram o patamar de premiação Super, recebendo R$ 8 mil por terem obtido pontuação acima de 450 pontos.

A EE Maria de Lourdes de Toledo Areias, de Campo Grande, ficou com 2.160 pontos, terminando em 2º lugar, seguida da EER Afonso Francisco Xavier Trannin, de Três Lagoas, com 1390 pontos, ficando em 4º na colocação, a EE Jorge Amado, de Chapadão do Sul, que obteve 905 pontos e terminou na 9ª posição, a EER Paulo Eduardo de Souza Firmo, do Assentamento Eldorado, em Sidrolândia, com 580 pontos, terminando em 11º lugar, a EE Professor Ezequiel Balbino, de Anaurilândia, com 580 pontos, ficando em 12ª na colocação e, em 13º lugar, a EE Sebastião Santana de Oliveira, de Campo Grande, com 500 pontos.

