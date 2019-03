Escolas municipais trabalharam o Dia Mundial da Água

Durante a semana que se comemora o Dia Mundial da Água, escolas da Rede Municipal de Ensino – Reme participaram de uma ação em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e com a concessionaria Águas Guariroba, responsável pelo fornecimento e tratamento da água da capital, para a realização de um projeto cultural que teve a conscientização ambiental como foco.

A intenção das oficinas foi despertar nas crianças o interesse pelo universo das artes por meio do grafite, como forma de semed6manifestação artística mais próxima de sua realidade. O trabalho visa também um caminho metodológico na linguagem das artes visuais.

O projeto teve também o objetivo de aliar a teoria à prática, integração, fortalecimento e à socialização dos estudantes, incentivando o protagonismo juvenil, dentro e fora da sala de aula, introduzindo o tema deste ano para o dia Mundial da Água: água para todos.

O encerramento da ação aconteceu na sexta-feira (22), na escola Licurgo de Oliveira Bastos, onde a diretora Claudeci de Almeida abriu a unidade para a realização da oficina e falou da importância pedagógica desta ação para seus alunos.

“O trabalho é envolvente. O projeto é importante para tirar os alunos das ruas. Temos alunos que chegam cedo, desde as sete horas da manhã, eles se envolvem e mostram que são capazes, essa é a importância pedagógica”, disse a diretora da unidade de ensino.

O trabalho foi ministrado pelo artista Pedro Vasciave, acompanhado pelo educador Iran de Almeida, que durante a oficina falou aos alunos da escola Licurgo, sobre a história do grafite como foram de expressão artística. As oficinas tiveram oito horas de duração.

“A sensação de trazer o projeto é das melhores, porque estamos no meio da comunidade e a gente consegue dialogar com eles uma linguagem muito mais próxima e com tudo isso propagar a cultura urbana e arte de rua dentro das escolas. Lembramos através do grafite a conscientização do uso da água”, explicou Pedro.

As escolas municipais participantes do projeto foram: Licurgo de Oliveira Bastos, Maria Lúcia Passareli, Nagib Raslan e Ione Catarina.

