Semed abre seleção para tradutor e intérprete de libras

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), abriu nesta quarta-feira (13) inscrições para o processo seletivo simplificado de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Língua Portuguesa – para atuação nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI’s) e nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Para se inscrever no processo seletivo, os profissionais não podem ter vínculo efetivo com a Reme. O profissional designado para a função de tradutor e intérprete de Líbras oferecerá, em caráter complementar e suplementar ao currículo, apoio pedagógico especializado, por meio de metodologias que atendam às necessidades específicas dos alunos com surdez, público-alvo de atuação desse profissional, matriculados em classes de ensino comum das unidades da Reme.

Entre as atribuições do profissional estão atuar na sala de aula e nos espaços físicos das unidades de ensino, viabilizar o acesso dos alunos com surdez aos conhecimentos, aos conteúdos curriculares e às atividades didático-pedagógicas, assegurando-lhes o direito linguístico, além da disponibilização de recursos de acessibilidade ao público que atender no período de trabalho na unidade de ensino e nos eventos promovidos pela Divisão de Educação Especial da Semed, em diferentes datas, horários e locais.

Poderão inscrever-se no processo seletivo simplificado, os profissionais que atendam requisitos como: ser graduado na área da educação com licenciatura plena, possuir especialização lato sensu na área da educação especial, comprovar certificação no exame de proficiência em tradução e interpretação de Libras, expedido pelo MEC ou ter concluído curso de graduação letras/Libras ou um dos módulos do curso de formação para tradutor e intérprete de Libras.

Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site da Semed imprimir e preencher a ficha de inscrição, que estará disponível no site até o dia 17 de fevereiro e entregá-la juntamente com os documentos, conforme especificado no edital número 5.492, publicado nesta quarta-feira (13), no Diogrande, que pode ser baixado neste link .

Deixe seu Comentário

Leia Também