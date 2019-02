Cruz Vermelha abre seleção para novos voluntários

Joilson Francelino, com informações da assessoria

A Cruz Vermelha de Mato Grosso do Sul abriu na segunda-feira (11), processo seletivo para interessados em compor a equipe de voluntários em 2019.

Para preencher uma das cem vagas oferecidas é necessário ter mais de 18 anos e participar de reuniões e treinamentos. A instituição possui diversas áreas de atuação para quem quer atuar como, gestão de risco e desastre, promoção à saúde, triagem de doações, primeiros socorros, comunicação e psicologia.

Os interessados devem preencher o formulário que pode ser acessado através deste link . Após fazer o cadastro, a equipe da Cruz Vermelha fará uma triagem de todas as pessoas inscritas e entrará em contato com cada uma das pessoas condizentes com o perfil da instituição.

Os candidatos que passarem pela triagem participará do processo de formação básica institucional que ocorre duas vezes ao ano. O Curso de Formação Básica Institucional (CBFI) tem por objetivo capacitar os voluntários para atuação. O curso é composto de teoria e prática com treinamento de primeiros socorros.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3029-0103.

