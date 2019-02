Funtrab oferece vagas para diversas áreas; confira

A Fundação Social do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), oferece 500 oportunidades para quem procura emprego em diversas cidades do estado.

As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Somente Campo Grande oferece 86 vagas sendo que as funções em destaque são: vendedor pracista (8), arquivista de documentos (5), assistente de vendas – para Pessoas com Deficiência (PcD) – e balconista de açougue, ambas com 4 oportunidades.

Para a função de auxiliar de linha de produção há vagas nas cidades de Bataguassu (10), Iguatemi (20) e Naviraí (14).

O município de Aparecida do Taboado oferece 18 vagas para pedreiro, Costa Rica está com 13 para a função de trabalhador rural e Rio Brilhante com 30 vagas para auxiliar administrativo.

Ponta Porã tem 10 oportunidades para classificador de grãos e 83 vagas específicas para trabalhadores indígenas que serão contratados para trabalharem nas lavouras de maçã no Rio Grande do Sul. Já Nova Alvorada do Sul está com 10 vagas para auxiliar de agricultura e 20 para operador de telemarketing ativo.

Na Capital, interessados nas funções devem procurar a Funtrab na rua 13 de Maio, 2.773, centro, das 7h às 17h. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho.

Nos demais municípios, as pessoas devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima. Os endereços, telefones e horários de atendimento de cada localidade podem ser conferidos no boletim que pode ser acessado através deste link .

Deixe seu Comentário

Leia Também