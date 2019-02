Semed promove cursos para profissionais da Reme

Com o objetivo de assegurar momentos de estudos e reflexões sobre o trabalho dos professores em sala de aula e contribuir com o processo de ensino e aprendizagem, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) está realizando, por meio da Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais, até o dia 28, a terceira edição do programa de formação continuada da Rede Municipal de Ensino (Reme) “Reflexões Pedagógicas: diálogos entre a teoria e a prática”.

As formações estão acontecendo em diversas escolas e no Espaço de Formação da Semed, contemplando profissionais da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação para Jovens e Adultos (EJA), envolvendo a equipe pedagógica, coordenadores pedagógicos de tecnologias e inovação, profissionais que atuam nas bibliotecas e professores da educação especial, totalizando pelo menos 7 mil profissionais da Reme.

De acordo com o superintendente de Políticas da Educação, Waldir Leonel, as mudanças do programa visaram dar mais opções de cursos para os profissionais. “O novo formato consiste em o professor poder escolher qual curso deseja fazer. Dessa forma ele se aperfeiçoa no tema em que realmente sente necessidade, de acordo com seus interesses e isso irá refletir na qualidade do ensino da Rede”, ressaltou

Outro ponto facilitador, é que pelo menos 85% desses cursos se repetem e estão sendo oferecidos em diversos horários para contemplar mais interessados.

