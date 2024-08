Fim das férias: Mais de 190 mil alunos da Rede Estadual voltam às aulas nesta segunda

Depois de 15 dias de descanso, mais de 190 mil estudantes da REE (Rede Estadual de Ensino), professores e servidores administrativos voltaram as escolas durante esta segunda-feira (5), em Mato Grosso do Sul. Hoje começou o 3° semestre.

Em 2024 serão 225 dias letivos, com o final das atividades previsto para o dia 13 de dezembro, conforme Calendário Escolar publicado na Edição do Diário Oficial Eletrônico nº 11.342, a Resolução/SED nº 4.239, no dia 6 de dezembro de 2023.

De acordo com o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, a volta do recesso escolar é o momento de cessar o descanso e reencontrar os amigos, professores e focar na aprendizagem.

"Nosso foco é a aprendizagem dos nossos estudantes e nosso compromisso é fazer com que a educação de Mato Grosso do Sul cresça cada vez mais”, finaliza o secretário.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também