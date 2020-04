Google disponibiliza plataforma para alunos de MS

A Google Inc, responsável pelo serviço Google for Education, vai disponibilizar a partir desta quarta-feira (22) uma ferramenta para que os alunos da Rede Estadual de Ensino (REE), de Mato Grosso do Sul, realizem suas atividades remotas durante a suspensão de aulas presenciais em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A plataforma vai beneficiar todos os 210 mil estudantes.

Segundo a Secretaria de Educação (SED), professores de 352 unidades de ensino em todo o Estado poderão ter mais uma alternativa para a realização das Aulas Remotas Vinculantes graças ao serviço da Google que fornece versões personalizáveis de produtos já conhecidos, como o Classroom. A diferença é que ele passa a ser utilizado com nome de domínio específico, único para toda a Rede Estadual, oferecendo mais agilidade e recursos para o aprendizado não presencial. A partir desta quarta, professores e estudantes da REE poderão ampliar, ainda mais, o uso de ferramentas como o Gmail, Hangouts, Google Agenda e Google Drive, entre outros.

“Mais um canal que colocamos em termos de plataforma digital para que o aluno acesse o conteúdo, a aula e a informação. Estamos ganhando em qualidade na relação da escola com o professor”, disse o secretário de Governo, Eduardo Riedel que agradeceu à parceria com a Google.

Para ter acesso à nova ferramenta, foi criado um domínio Gmail (Google) para todos os estudantes e professores da Rede Estadual de Mato Grosso do Sul. Com os dados de professores e alunos já cadastrados no programa de gestão de dados escolares. Com essas informações, a equipe de tecnologia da Secretaria criou contas de e-mail para os 210 mil alunos e cerca de 12 mil professores.

A novidade também pode ser uma alternativa para quem já estiver usando outros instrumentos. Contudo, se a ferramenta atual estiver funcionando adequadamente e atendendo as necessidades da escola, não existe a necessidade de realizar a migração para a plataforma, que se torna uma possibilidade a mais para professores e alunos.

