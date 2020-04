Governo paga auxílio para beneficiários do Bolsa Família com NIS final 4

O governo paga nesta quarta-feira (22) a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para beneficiários do Bolsa Família com último dígito do NIS igual a 4, que deve totalizar mais 1,9 milhão de pessoas.

Os benefícios não vão ser acumulados e a pessoa receberá o que for de maior valor entre o Bolsa Família e o auxílio emergencial. Para quem está no Bolsa Família, o auxílio emergencial segue o calendário do programa e vai receber a segunda parcela nos últimos dez dias úteis de maio.

O pagamento começou na quinta-feira (16), pelos que têm último dígito do NIS igual a 1. Na sexta-feira (17), foram os de final 2, e na segunda-feira (20), 3.

A partir de quinta-feira (23), a Caixa começa a pagar a segunda parcela do benefício para os trabalhadores que estão no Cadastro Único e não recebem Bolsa Família e para os que se inscreveram por meio do site e do aplicativo do Auxílio Emergencial.

