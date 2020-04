Motoristas escolares pedem autorização para atenderem outros setores

Alguns motoristas de transporte escolar manifestam nesta manhã de quarta-feira (22), pedindo auxílio das autoridades municipais para amenizar os impactos da pandemia do novo coronavírus. A categoria está parada devido a suspensão das aulas presenciais nas unidades escolares.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Transportadores Escolares de MS, Rodrigo Aranda Armoa, a categoria ficou sem renda neste período e a tendência é continuarem parados. “Não temos outra renda. Nem o auxílio emergencial o transportador escolar foi incluído. Viemos hoje pedir às autoridades municipais olhem para a categoria do transporte escolar, tendo em vista a dificuldade sem previsão de retorno ao trabalho. Os veículos estão parados. A fome já começa a bater em alguns lares. As reservas já se acabaram”, disse.

Uma possível solução que será apresentada pela categoria à prefeitura é a possibilidade de liberação para trabalhar com outros serviços. “Buscamos uma autorização da prefeitura para usar nossos veículos em outras atividades, principalmente neste momento de pandemia. Porque, se a escola não trabalha o condutor escolar não tem trabalho. Se a prefeitura der uma autorização para que esses veículos possam ser realocados ou possa ser usado para transporte de passageiros, ou transporte de empresas, seria de grande ajuda neste momento”, disse.

Todo veículo escolar tem cadastro na Agência Municipal de Trânsito (Agetran) para atender a atividade específica. Os trabalhadores dependem de um decreto da prefeitura para poderem usar os veículos em outras atividades.

Os profissionais seguem para a Esplanada Ferroviária, onde se reunirão com representantes da prefeitura para discutir soluções para o setor.

