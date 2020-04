Marquinhos anuncia volta às aulas em maio e decreta momento de oração

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad anunciou na tarde desta quarta-feira (1º) que o retorno das aulas da Reme (Rede Municipal de Ensino) será no próximo dia 6 de maio, dois dias após o retorno da Rede Estadual. Além disso, o prefeito informou que também irá decretar um momento de oração no próximo Domingo (5).

O anúncio foi feitos pela já tradicional transmissão ao vivo e diária pelo Facebook. Os Decretos serão publicados nessa quinta-feira (2) na Diogrande.

Em relação ao retorno das aulas da Reme, Marquinhos anunciou que a data não será a mesma do Estado para que os pais e as linhas de ônibus se adequar ao reinício das atividades escolares na capital. “Nós entramos em contato com o Governo do Estado e decidimos ter uma sintonia de datas. O retorno da Reme será no dia 6 de maio e o governo do dia 4 para não ter muita aglomeração no mesmo dia. Todas as nossas ações estão sendo tomadas de acordo com o Executivo Estadual, para causar o menor transtorno possível a nossa população”, explicou.

Culto ecumenico

O culto ecumenico online será feito das 10h às 11h do próximo domingo. Esse pedido foi feito por lideranças religiosas da capital. Marquinhos afirmou que, apesar do Estado ser laico, esse momento de fé servirá para amenizar a angústia de muitos “crentes” da cidade. “Independente da sua religião ou até mesmo para os ateus, essa hora de fé e reflexão poderá nos dar clareza para enfrentar esse momento difícil que a cidade, o estado e o país estão atravessando”, finalizou.

