Abril inicia com três novos casos de coronavírus no MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgou nesta quarta-feira (1º), que subiu para 51 o número de casos do Novo Coronavírus (Covid-19) no Mato Grosso do Sul, tendo sido confirmado mais três casos nas últimas 24h.

Conforme os dados da secretaria, os novos casos são em Campo Grande, onde a paciente, uma mulher de 49 anos, está em isolamento domiciliar e o contágio está sob investigação. O outro caso é em Dourados, um homem de 59 anos que que esteve em São Paulo, e no Nordeste e segue internado. O último novo caso que também está em internação, é de uma mulher de 51 anos, em Três Lagoas que possui a doença em investigação sobre como ocorreu o contágio.

Apesar dos novos casos, o Estado permanece com apenas um óbito de uma idosa de 64 anos, que representa 2% da letalidade do vírus em número de infectados.





A secretaria ainda registrou 595 novas notificações, 39 estão em investigação e 494 descartados.

Confira o boletim completo desta quarta-feira (1º) aqui.

