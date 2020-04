Três Lagoas registra caso de coronavírus e MS sobe para 49 infectados

O prefeito de Três Lagoas, Angelo Gerreiro, informou nesta quarta-feira (1°), o primeiro caso confirmado de coronavírus no município. Com esse caso, que ainda não consta no boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), MS alcança 49 casos de pessoas infectadas até esta manhã.

O balanço da SES apontava que, até ontem, quando foi divulgado o último boletim, três pessoas estavam com os casos em investigação. Os resultados dos exames, até então, testaram para influenza, painel viral e Covid-19.

O novo caso registrado no Estado passou mal na última quarta-feira (25), foi internado no sábado (28), onde permanece até hoje, com quadro estável.

