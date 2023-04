Riedel afirma que MS não ficará refém de ameaças nas escolas

Saiba Mais Educação Ações de segurança nas escolas incluem videomonitoramento 24h em MS

O medo do dia 20 de abril foi alastrado nas escolas, sejam elas estaduais, municipais ou privadas. Diante aos ataques e ameaças enfrentadas, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vem adotando novas medidas e potencializando novos meios e canais de segurança nas escolas. Durante coletiva no início da tarde de hoje (12), o governador Eduardo Riedel e o secretário de Educação Hélio Queiroz Daher, falaram sobre o assunto.

"Quanto ao dia 20, o Governo está estudando para ser um grande dia de reflexão sobre a violência na escola. Queremos transformar esse dia. Policiais estarão nas escolas durante a semana para essa ação, para que nossas escolas públicas e privadas possam discutir a importância deste assunto, e do que deve ser cuidado e pensado sobre isso", informou Hélio.

Reforçando o posicionamento do secretário, Riedel citou um dos vídeos que estão circulando na internet sobre um possível massacre. "O Estado não vai ficar refém de fake news e internet em momento algum e em nenhuma área. E isso não é desmerecer ou ignorar eventuais situações, mas é transformar esse problema em um momento de conscientização. As escolas vão funcionar normalmente, os alunos irão para aula e faremos de tudo para que seja um dia diferente do que muitos estão pensando que serão. Pelo ao contrário, vai ser um dia de reflexão nas escolas", afirmou o governador.

O vídeo citado pelo secretário e o Governador vem circulando nas redes sociais, com um pedido de ajuda para a data. "Peço a polícia militar, civil, federal e policia de crime cibernéticos que na semana do dia 20 de abril reforcem o policiamento nas escolas, creche, sejam elas da rede estadual, municipal ou privada.

Jovens terroristas estão planejando fazer o maior massacre em massa nesse dia nas escolas do Brasil, isso porque no dia 20 de abril completa 24 anos do massacre de columbine, por isso peço a todos vocês, divulguem esse vídeo, cobrem da direção de suas escolas", informa o vídeo.

Canal de Denúncias

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com SaferNet Brasil, criou um canal exclusivo para recebimento de informações de ameaças e ataques contra as escolas. Essa é uma das ações da "Operação Escola Segura", que teve início na quinta-feira (6) passada.

Todas as denúncias são anônimas e as informações enviadas pelos usuários são mantidas sob sigilo. O canal está disponível no link.

