Governo começa a pagar o Pé-de-Meia

O governo federal começou a pagar nesta sexta-feira (20) a nova parcela do Incentivo-Frequência por meio do Pé-de-Meia, no valor de R$ 200. O benefício será depositado na conta dos beneficiários até o dia 30 de dezembro.

Para receber o benefício, é necessário que o estudante estejaindoàs aulascom, no mínimo, 80% de frequênciapormês. Caso seja registrada frequência menor que o patamar, o benefício não será pago e só será retomado caso, nas próximas medições, a frequência mensal ou média ficar acima dos 80%.

Assim como outros benefícios do governo, ele é pago em etapas, e nesse caso, será pago com base no mês de nascimento do estudante. Confira:

Janeiro e fevereiro - 20/12

Março e abril - 23/12

Maio e junho - 24/12

Julho e agosto - 26/12

Setembro e outubro - 27/12

Novembro e dezembro - 30/12

