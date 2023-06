Governo entrega R$ 3,6 milhões para escolas do MS Alfabetiza

O governo do Estado entregou nesta quarta-feira (28), durante evento em Campo Grande, R$ 3,6 milhões para 60 escolas premiadas no Programa MS Alfabetiza, nas categorias “Escolas Destaque” e “Escolas Apoiadas”.

No total, 800 escolas, tanto das redes municipais quanto da Rede Estadual de Ensino, se inscreveram no programa, com 30 dessas instituições sendo escolhidas como “Escolas Destaque”, recebendo R$ 80 mil cada, e 30 como “Escolas Apoiadas”, que não tiveram um resultado satisfatório e receberam R$ 40 mil cada.

Hélio Queiroz Daher, secretário de Estado de Educação, destaca que “o que importa é a criança que precisa ser alfabetizada”, além de apontar para melhora nos números de alfabetização neste um ano de programa. “Queria de fato agradecer, principalmente a vocês que nos receberam em seus munícipios, abriram as portas das escolas de vocês para que esse programa desse certo”, comentou o secretário.

O governador Eduardo Riedel explicou que o projeto é de extrema importância para o Estado, e que a premiação das que mais se destacaram garante a manutenção desse resultado positivo. “O MS Alfabetiza ele busca essa parceria entre Estado e o município, para investir no ensino inicial, nos anos iniciais, no município”, comentou.

“Nós entramos com formação continuada, material didático, e hoje é a celebração dos resultados desse programa, que é a premiação, dentre as mais de 800 escolas, das 30 que mais se destacaram, para que elas possam continuar investindo na melhoria e criar um ambiente saudável pela capacidade de transferir o aluno melhor aprendizado, e o Estado, fazendo sua parte também, como essa nova escola que temos buscando no Estado de Mato Grosso do Sul”, adicionou.

Além disso, o governador apontou que esse incentivo para as “Escolas Apoiadas” também é essencial para dar um pontapé inicial para uma possível futura melhora.

