"Renova nossas esperanÃ§as", diz Riedel em reinauguraÃ§Ã£o de escola estadual

O Governo do Estado entregou nesta segunda-feira (13) a reforma da Escola Estadual Maria Eliza Bocayuva Corrêa da Costa, em Campo Grande, que atende cerca de 300 alunos do 6° ano do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio com ensino em tempo integral.

No total, foram investidos mais de R$ 7,1 milhões em infraestrutura e equipamentos, com serviços para a substituição de cobertura, revestimentos de pisos, esquadrias, pintura geral interna e externa, instalações elétricas, serviços hidrossanitários e de águas pluviais, adequação de calçadas internas e externas e demais adequações necessárias.

O governador Eduardo Riedel esteve presente na entrega e destacou a importância das reformas para as escolas, além de ressaltar a importância do investimento na infraestrutura para a educação do Estado.

"Entregar mais esta reforma, em uma escola, renova nossa esperança. Nos garante que estamos no caminho certo, de investir cada vez mais em educação. É fundamental garantir infraestrutura, valorização profissional, isso demonstra a capacidade do Estado em investir na transformação que a sociedade vive. A comunidade escolar precisa ser atendida e estar confortável", afirmou Riedel.

Além do governador, estiveram presentes na solenidade de entrega os secretários Eduardo Rocha, da Casa Civil, e Hélio Daher, da Educação, deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e o desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

"A participação dos alunos no dia a dia da escola é fundamental. Por isso é importante que eles saibam que o prédio reformado é para eles usufruírem e também cuidarem. Entregar um prédio é entregar dignidade e em estar aos nossos estudantes e profissionais da educação", afirmou Daher.

Também foram entregues aproximadamente 650 uniformes e 300 kits de materiais escolares. No Estado, o governo investiu R$ 20,3 milhões na aquisição de 486 mil uniformes e 192,8 mil kits escolares que serão distribuídos aos alunos durante a volta às aulas.

