Governo Federal anuncia criaÃ§Ã£o de 100 novos Institutos Federais; 2 serÃ£o em MS

O Governo Federal anunciou, na manhã desta terça-feira (12), a criação de 100 novos campi dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Desses, dois foram destinados para Mato Grosso do Sul, nos municípios de Paranaíba e Amambaí.

De acordo com o governo, serão investidos R$ 3,9 bilhões em obras. Desse total, R$ 2,5 bilhões são para criar novos campi e R$ 1,4 bilhão para consolidar unidades já existentes. Está prevista a construção de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos.

Não foi informado um prazo para entrega dos novos equipamentos, ou de início das construções. Ao todo, 140 mil novas vagas devem ser geradas, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio.

No Brasil, o Nordeste é a região mais contemplada pelos novos IFs, com um total de 38 novas unidades para os nove estados. O Sudeste é o segundo, com 27 novos campi, seguido pela região Sul, com 13; do Norte, com 12; e do Centro-Oeste, com 10.

Dentre os estados, São Paulo é o que tem mais municípios beneficiados, com 12. Minas Gerais e Bahia somam oito municípios. Na sequência, aparecem Pernambuco, Ceará e Rio de Janeiro, com seis, e Paraná, Rio Grande do Sul e Pará, com cinco.



Atualmente, há 682 unidades e mais de 1,5 milhão de matrículas nos Institutos Federais espalhados pelo Brasil. Com os novos 100 campi, a Rede Federal passa a contar com 782 unidades, sendo 702 campi de IFs.

Veja a lista de novos IFs destinados a região Centro-Oeste:

