Horário de expediente de férias da UEMS passa a valer a partir desta segunda (15)

As atividades administrativas terão carga horária reduzida na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em decorrência do período de recesso discente.

A partir desta segunda-feira (15) até 27 de julho de 2024 o expediente será das 7h30 às 13h30 em turno único. A mudança vale para Sede administrativa, em Dourados, se estendendo a todas as Unidades Universitárias, conforme a Comunicação Interna, Circular nº 13/2024, da Pró-reitoria de Desenvolvimento Humano e Social (PRODHS).

A alteração é direcionada aos docentes, profissionais técnicos da educação superior, assessorias, gerências, diretorias, coordenações de curso e pró-reitorias da UEMS.

