IFMS abre inscrição para especializações gratuitas; confira os cursos

Sarah Chaves, com informações do IFMS

Quatro cursos de especialização ofertados gratuitamente pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) estão com inscrições abertas até 23 de julho. No total, são 215 vagas para ingresso no segundo semestre, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim e Naviraí.

A oferta está dividida em três diferentes editais. Pelo Edital nº 049/202 3 são oferecidas: Especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica em Aquidauana (30 vagas) e Campo Grande (40 vagas); Especialização em Informática Aplicada à Educação em Corumbá (40 vagas);e Especialização em Robótica Educacional em Coxim (25 vagas).

Em todas as especializações há vagas reservadas para ações afirmativas para candidatos Pretos, Pardos, Indígenas e pessoas com deficiência. Na especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica em Aquidauana metade das vagas é para servidores do IFMS e as demais para ampla concorrência.

Os cursos têm duração de até 18 meses e carga horária de 360 horas, acrescidas de 60 horas para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). As aulas são presenciais, mas há possibilidade de algumas disciplinas serem ofertadas a distância.

As inscrições devem ser realizadas por meio da Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. O candidato deverá escolher a opção de especialização que deseja cursar e o campus no qual deseja concorrer à vaga.

A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico até 31 de julho. As aulas começam a partir de 28 de agosto.

Ciências e Matemática

O Edital nº 050/2023 oferta a Especialização em Ensino de Ciências e Matemática no Campus Campo Grande. São 40 vagas de ampla concorrência para portadores de diploma de Ensino Superior nas áreas de Ciências (Química, Física ou Biologia), Matemática e Pedagogia. O curso tem duração de 24 meses, com carga horária de 400 horas, acrescidas de 40 horas de TCC.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela Página do Candidato . A seleção será realizada por meio de sorteio eletrônico, com data prevista para ocorrer até 8 de agosto. O resultado final está previsto para 11 de agosto. As aulas devem começar no dia 31 de agosto.

As informações completas sobre a distribuição e priorização das vagas estão disponíveis no item 2.3 do edital de abertura. Também há vagas destinadas às ações afirmativas.

Em caso de dúvidas ou mais informações sobre as seleções, o contato é pelo e-mail [email protected].

Deixe seu Comentário

Leia Também