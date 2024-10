IFMS abre inscrições para cursos de pós-graduação gratuitos

O processo seletivo para cursos de pós-graduação lato sensu gratuitos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas.

As aulas serão à distância, previstas para começar em 30 de novembro, pelo Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (Avea). São 450 vagas distribuídas entre três cursos de especialização: Estratégias para Conservação da Natureza, Docência na Educação Profissional e Tecnológica, e Educação, Diversidade e Inclusão Social.

O edital está disponível na Central de Seleção. Os interessados podem se inscrever até 5 de novembro, pela Página do Candidato.

Serão priorizados servidores públicos e professores da educação básica. Caso as vagas não sejam preenchidas por eles, serão redistribuídas aos demais inscritos.

A previsão é que o resultado final e a primeira chamada sejam publicados no dia 18 de novembro, com matrículas entre 19 e 21. O edital prevê ainda convocações da segunda chamada e lista de espera, se houver vagas não preenchidas.

Saiba mais sobre os cursos:

Estratégias para Conservação da Natureza: 150 vagas, nos polos em Camapuã, Campo Grande, Dourados, Japorã e Jardim.

Forma especialistas em estratégias para conservação e proteção da natureza, capacitados para analisar e intervir no território nacional de forma conjunta com diferentes atores e organizações. O curso tem duração um ano e meio e caga horária de 400 horas, acrescidas de 60 horas para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Docência na Educação Profissional e Tecnológica: 150 vagas, nos polos em Campo Grande, Dourados, Japorã, Jardim e Miranda.

Promove a formação continuada em docência na Educação Profissional e Tecnológica de profissionais graduados em diferentes áreas do conhecimento. Com carga horária total de 360 horas, o curso deve se concluído em, no máximo, 18 meses.

Educação, Diversidade e Inclusão Social: 150 vagas, nos polos em Água Clara, Bataguassu, Campo Grande, Dourados e Jardim.

Oferece uma formação voltada à educação em diversidade e inclusão social, objetivando a promoção efetiva da inclusão e a consolidação de relações democráticas e de convívio fraterno com as diferenças. O curso deverá ser realizado em, no máximo, um ano e meio, tendo carga horária total de 360 horas.

