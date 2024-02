IFMS abre inscrições para vagas residuais na graduação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para 314 vagas residuais em cursos de graduação gratuitos. As inscrições devem ser feitas, presencialmente, até esta quinta-feira (29).

Os candidatos serão classificados por ordem de inscrição, e deverão apresentar certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente.

Essas vagas residuais não foram preenchidas no edital que ofertou, inicialmente, 720 vagas em cursos de graduação nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã, com ingresso neste primeiro semestre letivo.

O quadro de vagas residuais está disponível na Central de Seleção do IFMS.

Inscrição

Para se inscrever, é preciso ir até a Cerel (Central de Relacionamento) do campus do Instituto Federal que oferta o curso pretendido. Os endereços e horários de atendimento estão disponíveis no site do IFMS.

Os interessados devem apresentar os seguintes documentos: CPF (Cadastro de Pessoa Física) próprio; documento oficial de identificação com foto; documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para os brasileiros do sexo masculino; uma foto 3x4 recente ou selfie, de acordo com as instruções do edital; Os candidatos estrangeiros devem apresentar o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) e do Passaporte com visto de estudante, ou de outro documento que, por previsão legal, permita que o estrangeiro estude no Brasil; Os requerentes que concluíram o ensino fundamental ou médio no exterior, exceto em países do Mercosul, conforme Decreto nº 6.729, de 12 de janeiro de 2009, deverão apresentar cópia do documento de revalidação e/ou equivalência de estudo no Brasil ou o protocolo de solicitação, tendo um prazo de seis meses, a partir da data de matrícula, para entrega do documento oficial; Histórico Escolar, ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente, ou Certificado de Conclusão com base nas notas do Enem, ou Certificado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também