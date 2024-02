IFMS abre matrícula da 2ª chamada pelo SISU

A segunda chamada para matrículas em cursos de graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), foi publicada para as vagas ofertadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) com ingresso no segundo semestre letivo deste ano.

A convocação é para vagas disponibilizadas em cursos superiores ofertados nos campi Aquidauana, Campo Grande e Três Lagoas, por meio do Edital nº 01/2024 . O prazo para o procedimento está aberto até o dia 5 de março.

No documento disponível na Central de Seleção estão listados os candidatos classificados como 'aptos à matrícula' e 'lista de espera'. Todos eles devem acessar o Sistema On-line do IFMS, seja para confirmação da matrícula ou para manifestação de interesse à vaga, no caso da lista de espera.

O acesso ao Sistema pode ser feito utilizando a conta do Gov.BR ou clicando em 'Ainda não tem Login? Clique aqui para ativar o seu acesso'.

Caso ainda não tenha preenchido o Questionário Socioeconômico, o candidato deve fazê-lo como pré-requisito para a solicitação de matrícula.

Em seguida, deverá anexar os documentos solicitados no edital. É necessário que a documentação seja enviada na forma de arquivo digitalizado, legível e de boa qualidade com, no máximo, 5 mb cada, a partir dos documentos originais. São aceitas imagens nos formatos .png, .jpg ou .jpeg e textos nos formatos .pdf, .doc, .docx ou .odf.

Quem não tem acesso à internet pode solicitar uso de computador no IFMS para enviar sua documentação, tendo, para isso, que realizar agendamento presencial na Central de Relacionamento (Cerel) de um dos campi.

Cotistas

Também está publicado na Central de Seleção do IFMS o edital de convocação dos inscritos em ação afirmativa (cota), autodeclarados pretos ou pardos (LB_PP e LI_PP), para o procedimento de verificação de heteroidentificação.

Conforme cronograma do edital, as bancas serão nos próximos dias 22 e 23. Cada candidato é responsável por verificar dia e horário de realização do procedimento, que ocorrerá presencialmente no campus do Instituto Federal que oferta o curso pretendido.

