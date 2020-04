IFMS abre vagas para cursos a distância

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) disponibilizou dois cursos livres e gratuitos, oferecidos a distância, um de “Comunicação eficaz para vendas", com carga horária de 30 horas, e “Videoaula - da concepção à postagem", com 60 horas aula.

O acesso às aulas pode ser feito por meio de qualquer dispositivo conectado à internet. Caso o aluno alcance as notas exigidas, recebe o certificado de conclusão do curso.

As inscrições devem ser feitas na página de cursos livres do IFMS . O interessado deve criar uma conta e preencher os dados cadastrais. Ao confirmar o cadastro, o usuário receberá um e-mail para validação da conta, que vai redirecioná-lo para a página inicial do Moodle, onde estará disponível o acesso ao curso. Em seguida, é só clicar no botão 'inscreva-me' que, automaticamente, estará matriculado.

Cursos

O curso “Comunicação eficaz para vendas” desenvolve as habilidades comunicativas do participante, para que possa melhorar o desempenho linguístico e, consequentemente, capacitá-lo para a área de vendas.

Já o curso “Videoaula - da concepção à postagem” possui a característica de um passo a passo para criação de vídeo-aulas, utilizando ferramentas práticas e teóricas da linguagem audiovisual.

Com carga horária de 30 horas, o curso capacita para elaboração de cursos na plataforma utilizado pelo IFMS para oferta da educação a distância.

