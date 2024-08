IFMS oferta curso a distância de 'Introdução à Ciência de Dados'

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) disponibilizou um novo curso livre a distância em sua plataforma, o 'Introdução à Ciência de Dados'. Que abordará conteúdos como as introduções ao Python (linguagem de programação de alto nível); à Ciência de Dados e tratamento de dados; e ao aprendizado de máquina e algoritmos de aprendizados supervisionados e não supervisionados.

O curso terá duração de 45 horas, e se destina aos interessados em detectar padrões e extrair insights de dados, em nível intermediário. A participação nas aulas é indicada a quem tem conhecimentos prévios em lógica de programação e orientação a objeto.

O curso foi proposto pelo docente de Redes de Computadores do Campus Dourados, Marcelo Matte, que teve a ideia ao observar a dificuldade de alguns estudantes para seguir um conjunto de ações prévia.

“O objetivo do curso é mostrar uma abordagem na prática de uso da Ciência de Dados. Muito se discute sobre algoritmos para aprendizado de máquina (machine learning), inclusive por meio da internet, porém muitos temas relacionados não são abordados considerando o uso prático em uma base de dados”, disse o professor.

As inscrições vão até 8 de dezembro. As aulas acontecerão até o dia 20 desse mesmo mês. Para se inscrever, clique aqui. Quem acessar o portal pela primeira vez, deve criar uma conta.

O aluno poderá cumprir a carga horária a qualquer momento. Para isso, basta que tenha acesso à internet e um dispositivo para acesso.

