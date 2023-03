IFMS tem 360 vagas em EstratÃ©gias para ConservaÃ§Ã£o da Natureza; confira cidades

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas no processo seletivo para ingresso em 360 vagas na Especialização em Estratégias para Conservação da Natureza, na modalidade Educação a Distância. O curso, já ofertado pelo IFMS desde 2021, em Corumbá, agora será ministrado em mais 11 cidades por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

As vagas estão distribuídas nos polos de Aparecida do Taboado (28 vagas), Bataguassu (26), Camapuã (26), Campo Grande (50), Chapadão do Sul (26), Costa Rica (26), Dourados (50), Jardim (50), Miranda (26), Porto Murtinho (26) e Rio Brilhante (26).

A prioridade de inscrição é para professores da educação básica. As vagas remanescentes poderão ser disponibilizadas para outros profissionais da educação básica ou do ensino superior.

Com aulas on-line, o curso terá um módulo presencial em que os estudantes deverão comparecer ao polo, localizado no município de escolha da vaga, para assistir às aulas. De acordo com o edital, o curso irá formar especialistas capacitados para analisar e intervir com diferentes atores e organizações, promovendo uma gestão integrada da biodiversidade, com base nos conhecimentos científicos e legais e nos princípios da educação ambiental.

Todas as regras estão no edital de abertura, na Central de Seleção do IFMS.

Inscrição - É gratuita e deve ser realizada até o dia 26 de março, exclusivamente pela internet na Página do Candidato, na Central de Seleção do IFMS. A seleção será realizada por meio de sorteio eletrônico. As regras podem ser consultadas no item 4 do edital de abertura.

O resultado preliminar será divulgado no dia 4 de abril, com período de dois dias para recurso e resultado final previsto para o dia 7.

A primeira chamada será realizada entre os dias 10 e 14 de abril. As aulas começam no dia 26 do mesmo mês.

