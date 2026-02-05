Menu
Menu Busca quinta, 05 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Educação

Inscrições do FIES para o 1º semestre terminam nesta sexta-feira

Financiamento custeia mensalidade em faculdade privada

05 fevereiro 2026 - 12h23Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Fies - Fies -   ( Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

Os estudantes que desejam concorrer a um financiamento das mensalidades do curso superior em uma faculdade privada podem se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre de 2026, até às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira (6), horário de Brasília.

O programa do Ministério da Educação (MEC) oferece financiamento para estudantes cursarem a educação superior em instituições privadas queaderiramao programaepossuemavaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Inscrição - A inscrição gratuita deve ser feita exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior com login na plataforma Gov.br. É preciso também informar um e-mail pessoal válido.

O candidato poderá se inscrever em até três opções de curso e alterar suas escolhas até o fim do prazo de inscrição. O MEC esclarece que a pré-seleção será para apenas uma das opções de curso, turno, local de oferta e instituição de educação superior.

Ao fazer sua inscrição no processo seletivo do Fies do primeiro semestre de 2026, o candidato deverá obrigatoriamente informar seu perfil (etnia/cor, se é ou não quilombola, se é ou não pessoa com deficiência, se concluiu ou não o ensino superior).

Vagas - O Ministério da Educação (MEC) ofertará mais de 112.168 vagas para financiamento em 2026, sendo 67.301 vagas para o primeiro semestre, em 1.421 universidades, faculdades e centros universitários, para 19.834 cursos.

As vagas que eventualmente não forem ocupadas nesta edição serão ofertadas no segundo semestre.

Quem pode se inscrever - Os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, poderão se inscrever no Fies, desde que tenham obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos e não tenham zerado a prova de redação.

Também é necessário possuir renda bruta familiar mensal por pessoa de até três salários mínimos (R$ 4.863, em 2026).

No caso das vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD), os candidatos deverão comprovar a sua situação por meio de laudo médico, com o código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID).

Classificação - A classificação no processo seletivo do Fies será realizada de acordo com a ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos no Enem, por tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência. Ainda serão priorizados os candidatos que:

  • não concluíram o ensino superior e não foram beneficiados pelo financiamento estudantil;
  • não concluíram o ensino superior, foram beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado;
  • concluíram o ensino superior e não foram beneficiados pelo financiamento estudantil;
  • concluíram o ensino superior, foram beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado.  

Fies Social - O processo seletivo do Fies inclui a reserva de 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 810,50, em 2026) e com inscrição ativa no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Os pré-selecionados que cumprirem as regras do Fies Social poderão solicitar a contratação do financiamento integral, com cobertura de até 100% dos encargos educacionais.

Caso a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição privada de ensino superior identifique divergência na renda familiar declarada, poderá ser exigida a apresentação de documentação complementar para comprovação. 

Resultado - Conforme o edital do Fies, o resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado em 19 de fevereiro.

Os estudantes pré-selecionados deverão acessar o Fies Seleção para complementar sua inscrição entre os dias 20 e 24 de fevereiro.

Lista de espera - Os estudantes que não forem pré-selecionados na chamada única estarão automaticamente na lista de espera para preenchimento das vagas não ocupadas, observada a ordem de classificação.

A pré-seleção na lista de espera ocorrerá de 26 de fevereiro a 10 de abril.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Alunos do 6&ordm; ano ao ensino médio podem participar da atividade
Educação
Olimpíada Brasileira de Matemática está com inscrições abertas
MEC divulgou a primeira chamada
Educação
MEC divulga 226 mil pré-selecionados na primeira chamada do Prouni
Site Fies
Educação
Fies 2026 abre inscrições para processo seletivo do 1º semestre
O processo seletivo do ProUni tem uma única etapa de inscrição
Educação
Prouni divulga aprovados em primeira chamada
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Transparência
Promotora cobra transparência da prefeitura de Campo Grande em denúncias na Semed
Campus da UFMS em Campo Grande
Educação
Matrículas do Sisu 2026 começam hoje na UFMS
FIES 2025
Educação
Fies 2026: inscrições começam na terça-feira e vagas já podem ser consultadas
Foto: Senado
Educação
Piso do magistério sobe para R$ 5.130,63 e passa a valer retroativamente
Foto: MEC/Divulgação
Educação
Resultado do Sisu 2026 já está disponível para consulta
As inscrições para o Prouni do 1° semestre termina amanhã
Educação
As inscrições para o Prouni do 1° semestre termina amanhã

Mais Lidas

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026