InscriÃ§Ãµes do Prouni terminam hoje

Nesta sexta-feira (3), é o último dia para se inscrever no primeiro semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni). O programa disponibiliza 288.112 bolsas no total, sendo 209.758 integrais e 78.354 parciais. Os interessados têm até às 23h59 para se inscreverem no site.

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 7 de março, com matrículas entre o dia 07 e 16 de março, a segunda chamada será divulgada no dia 21 de março e as matrículas entre 21 a 30 março. Quem não for selecionado nas chamadas regulares terão mais uma chance, poderão participar da lista de espera, os interessados devem se manifestar entre os dias 5 e 6 de abril.

O Prouni é um programa do governo Federal que oferece bolsas de estudos em instituições particulares de educação superior- integrais e parciais. As bolsas integrais: são de 100% e cobrem o valor total do curso, já as Bolsas parciais: são de 50% e cobrem metade da mensalidade.

