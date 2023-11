Inscrições no Vestibular e PASSE UFMS terminam nesta quinta

As inscrições para os processos seletivos Vestibular e PASSE (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) UFMS para ingresso em um dos 125 cursos disponíveis para 2024, encerram nesta quinta-feira (16). Os interessados devem acessar a página Ingresso UFMS .

Além do prazo de inscrição, é preciso ficar atento ao pagamento da taxa, que deve ser feito até amanhã (17). O Vestibular UFMS é destinado a candidatos que tenham concluído ou estejam prestes a concluir o Ensino Médio até a data prevista para a matrícula na Universidade.

Já o PASSE UFMS é direcionado a candidatos que ainda estão cursando o Ensino Médio e desejam ingressar na UFMS por meio de avaliações seriadas. Essas avaliações ocorrem ao final de cada ano letivo, abordando conteúdos específicos correspondentes a cada período.

As provas do Vestibular e do PASSE já estão marcadas para os dias 3 e 10 de dezembro, das 8h às 13h (MS), respectivamente, e serão realizadas nos dez municípios onde a UFMS tem câmpus (Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas) e Dourados.

No caso do Vestibular, as provas também podem ser feitas no formato on-line, de acordo com o curso escolhido. Para conferir a lista de cursos ofertados e a respectiva modalidade e tipo de prova, basta acessar a aba ‘ Vestibular’ . A página facilita a compreensão e ainda direciona o candidato para o edital correspondente, de acordo com o curso escolhido, além do câmpus e do turno das aulas.

O resultado das inscrições homologadas e a convocação para as provas será divulgado no dia 28, no endereço Ingresso.ufms.br . A página ainda reúne os conteúdos programáticos e o Manual do Candidato.

