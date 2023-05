Inscrições para cursos gratuitos de idiomas do IFMS vão até 4 de junho

Sarah Chaves, com informações do IFMS

Ofertados gratuitamente pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), por meio do Centro de Idiomas (Cenid), os cursos de idiomas são para ingresso no segundo semestre deste ano.

Os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Espanhol, Inglês e Libras são presenciais em nove campos, localizados nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Confira o quadro de vagas e cursos.

São 598 vagas destinadas ao público externo e a estudantes e servidores do IFMS. No edital de abertura do processo seletivo está disponibilizada a quantidade de vagas reservadas para cada público e em cada curso ofertado.

As Inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção. Ao efetuar a inscrição, o candidato deve informar o número do CPF e a opção por um dos cursos ofertados. Aqueles que não possuem conhecimento algum da língua ofertada deverão inscrever-se na turma Básico - Nível I, caso haja essa oferta no curso pretendido.

Os candidatos que não têm acesso à internet poderão comparecer à Central de Relacionamento (Cerel) dos campos e solicitar um computador para realizar sua inscrição.

O teste de nivelamento será obrigatório para aqueles que pretendem concorrer às vagas das 'turmas em andamento' e tem por objetivo avaliar o nível de proficiência e conhecimento dos candidatos, além de definir o nível da turma ao qual concorrerão no sorteio eletrônico.

No dia 6 de junho será divulgada a relação preliminar das inscrições homologadas e a convocação para os testes de nivelamento, previstos para o período de 8 a 16 de junho.

O resultado do teste de nivelamento está previsto para ser divulgado em 22 de junho.

O resultado preliminar do sorteio, com a classificação de todos os candidatos, será divulgado no dia 29 de junho. A classificação final do processo seletivo e a 1ª chamada para matrículas serão publicadas no dia 3 de julho. O início das aulas está previsto para 24 de julho.

O edital com todas as regras do processo seletivo está disponível na Central de Seleção do IFMS

