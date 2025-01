Inscrições para o Sisu terminam nesta terça-feira

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) vai até 23h59 desta terça-feira (21). Para estudantes em Mato Grosso do Sul, o horário é até às 22h59, com o resultado da chamada regular previsto para 26 de janeiro.

A inscrição é gratuita e feita exclusivamente pela internet com as informações de login e senha para acesso aos serviços digitais do governo federal, mediante uma conta no gov.br.



O Sisu seleciona estudantes com base na média da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até o limite da oferta de vagas por instituições públicas de ensino superior, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com a escolha dos candidatos inscritos e perfil socioeconômico.

Quem não for selecionado em nenhuma das duas opções de curso indicadas no ato de inscrição ainda pode disputar uma das vagas por meio da lista de espera do Sisu.

Após a divulgação dos resultados, a matrícula deve ser feita na instituição de ensino superior entre 27 e 31 de janeiro. Já o prazo para participar da lista de espera vai de 26 a 31 de janeiro.

Todos os estudantes que participaram do Enem 2024 obtiveram nota na prova de redação maior do que zero e não declararam estar na condição de treineiro podem participar do Sisu.

