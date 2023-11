Inscrições para vagas remanescentes do Fies terminam hoje

O MEC (Ministério da Educação) abriu processo seletivo para as vagas remanescentes do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). As inscrições começaram na última sexta-feira (17), e seguem até hoje, dia 24 de novembro. Elas são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no Portal de Acesso Único ao Ensino Superior. O resultado da pré-seleção em chamada única será divulgado no dia 30 de novembro.

Quem for selecionado poderá contratar o financiamento já com abrangência a partir de julho de 2023. Ou seja, com o Fies Vagas Remanescentes, todo o segundo semestre de 2023 poderá ser financiado, mesmo para quem não está em situação de inadimplência na instituição de ensino. Nesse caso, o estudante pode até reaver valores já pagos durante esse período, se assim preferir.

Público-alvo - Podem se inscrever todos os estudantes com matrícula ativa, na condição de cursando regularmente o mesmo curso, turno e localidade da instituição de ensino participante do Fies que se oferte nessa edição. Além disso, os estudantes precisam manter às demais exigências do programa, como a de possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários-mínimos.

