Interessados em aprender Libras podem se inscrever em curso gratuito

A Secretaria de estado e de Educação (SED) abriu inscrições para o curso de Libras Nível 1, no formato de educação à distância (EAD), que devem ser feitas pelo link https://forms.gle/cev1QhfimP7JJC1E7. As aulas serão realizadas pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Os interessados que moram em Campo Grande têm entre 19 e 20 de fevereiro para se inscreverem. Os moradores do interior do estado podem se inscrever nos dias 21 e 22. As aulas terão carga horária de 80 horas, ofertadas pelo Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS).

Os candidatos devem ter acima de 15 anos, e as vagas são limitadas para os municípios do Mato Grosso do Sul, com prioridade para professores da Rede Estadual de Ensino, Professores da Rede Estadual de Ensino atuantes na Educação Especial, Professores de outras Redes de Ensino, Acadêmicos de licenciatura voltadas para Educação, Familiares de estudantes surdos, Profissionais da área da saúde, e Comunidade em geral.

O aluno tem 15 dias para acessar o AVA e iniciar a participação nas aulas e realização das tarefas. Caso contrário, a vaga será passada para outra pessoa que esteja na lista de espera.

