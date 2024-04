Investimento do Governo garante reforma e ampliação em duas escolas estaduais

Para melhorar a infraestrutura e garantir um melhor ambiente para os alunos, o Governo de Mato Grosso do Sul anunciou um investimento de R$ 2,5 milhões para reforma e ampliação de duas escolas estaduais em Fátima do Sul e Dois Irmãos do Buriti.

Na escola Natividade Alcantara Marques, na Aldeia Buriti, no município de Dois Irmãos do Buriti, será realizado a construção de uma construção de quadra poliesportiva e refeitório com investimento superior a R$ 2,1 milhões.

Já em Fátima do Sul, o serviço de reforma na Escola Estadual Senador Filinto Muller ultrapassa o valor de R$ 450 mil.

Os contratos para execução das obras foram publicados no Diário Oficial Eletrônico n. 11.450, de segunda-feira (1°).

O prazo para as empresas responsáveis concluir o trabalho nas unidades em Dois Irmãos do Buriti e Fátima do Sul, após a ordem de serviço, será de 365 dias consecutivos.

