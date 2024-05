JD1TV: Gibiteca da Capital quer "provocar esperança nas pessoas"

A Gibiteca Mais Cultura foi criada em 1995, pelo professor e vereador de Campo Grande, Ronilço Guerreiro (PODEMOS), se tornando a primeira gibiteca da Capital.

Atualmente, o espaço tem 25 mil gibis, e conta com a ajuda de parceiros, como o Serviço Social do Comércio (Sesc). A Gibiteca fica aberta de segunda a sexta-feira, com diversas atividades, como a incubadora de quadrinhos, onde os interessados por desenho podem desenhar e também aprender a técnica.

Com a Gibiteca, o professor instalou bibliotecas em todos os terminais de ônibus de Campo Grande; tem a Freguesia do Livro, que é uma cabine igual às cabines telefônicas de Londres, onde as pessoas podem doar e ler livros; e muitas outras ações. Vamos conhecer!

Assista:

