JD1TV: Riedel defende desenvolvimento com educaÃ§Ã£o em entrega de reforma

Seguindo programação de conclusão de reformas das escolas estaduais, o governador Eduardo Riedel entregou nesta quarta-feira (1°) as melhorias feitas na Escola Estadual João Carlos Flores, na Vila Morumbi.

Foram investidos R$ 3.573 milhões na reforma do prédio e na compra de equipamentos. A obra contou com a ampliação de refeitório e na reforma parcial com modificações para atender as normas de acessibilidade.

Para Eduardo Riedel, a entrega é uma medida que ajuda na retomada do processo de desenvolvimento do estado. “E a educação é a base desse trabalho”. "Não tem futuro para Mato Grosso do Sul se não tiver a formação adequada dos nossos alunos, e para isso a gente deve inserir a escola dentro do contexto do que a educação é hoje”, declarou Riedel.



Ainda segundo o governador, já foram liberados por ele o orçamento para 2023/2024 perto de R$ 300 milhões para concluir o projeto de reforma das escolas e renovação do parque tecnológico com equipamentos de informática atualizados.

Ainda serão entregues no primeiro semestre de 2023, a reforma de 42 escolas da Rede Estadual de Ensino (Reme), sendo 31 entre fevereiro e março e mais 11 em abril.

O secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz, afirmou que as reformas das escolas trazem dignidade e melhores condições para alunos e professores. “Um lugar organizado rende mais, a escola reformada tem menos depredação, e aqui havia uma necessidade de acessibilidade. Hoje mais de 150 escolas do Estado estão dentro do que a acessibilidade exige”, afirmou Hélio.



O secretário ressalta que em 35 anos, o prédio da Escola Estadual João Carlos Flores, nunca havia sido reformado. Os serviços de intervenção incluíram ainda a substituição de cobertura, revestimentos de forros, paredes e pisos, pintura geral interna e externa, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e águas pluviais, reforma da quadra e demais adequações necessárias ao atendimento da comunidade discente.

Os quipamentos entregues somados em R$ 273.372 mil contam com mobiliários, freezer, forno elétrico industrial, processador de alimentos, bebedouro industrial, aparelhos de ar-condicionado, mesa de professor e diretor, conjunto escolar, tablets, chromebooks, dentre outros.

Deixe seu Comentário

Leia Também