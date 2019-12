Saiba quais são as datas do cronograma do Prouni 2020

Sarah Chaves, com informações do Uol

O Ministério da Educação MEC divulgou o cronograma do Programa Universidade Para Todos (Prouni) para o primeiro semestre de 2020 nesta segunda-feira (23).

O programa do Governo Federal é voltado para estudantes de baixa renda que não têm ensino superior, onde são oferecidas bolsas de estudo para cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica em instituições privadas.

Para concorrer a uma bolsa, o candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, tendo alcançado uma média igual ou superior a 450 pontos e sem zerar a prova de redação

Os estudantes de todo o país poderão começar a se inscrever no programa no dia 28 de janeiro até de 31 do mesmo mês.

Veja o cronograma:

- 28 de janeiro a 31 de janeiro - inscrições

- 4 de fevereiro - divulgação de resultados da primeira chamada

- 4 a 11 de fevereiro - comprovação das informações e eventual processo seletivo próprio das instituições (primeira chamada)

- 4 a 14 de fevereiro - registro no Sisprouni e emissão dos termos pelas instituições (primeira chamada)

- 18 de fevereiro - divulgação dos resultados da segunda chamada

- 18 a 28 de fevereiro - comprovação das informações e eventual processo seletivo próprio das instituições (segunda chamada)

- 18 de fevereiro a 3 de março - registro no Sisprouni e emissão dos termos pelas instituições (segunda chamada)

É preciso atender a um critério de renda familiar e ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em escola particular com bolsa integral

