Prouni divulga prazo para universidades aderirem ao programa

O Programa Universidade Para Todos (ProUni), publicou o edital que informa as Instituições de ensino superior privadas que elas tem até a próxima segunda-feira (25), para aderirem ao sistema de bolsas para o primeiro semestre de 2020.

O ProUni oferece bolsas de estudos integrais e parciais de até 50% em instituições particulares de ensino superior, com base no desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e em critérios de renda.

No primeiro semestre deste ano foram ofertadas cerca de 244 mil bolsas de estudo em 1,2 mil instituições particulares de ensino. No segundo semestre, o total de bolsas foi 169 mil, em 1,1 mil instituições em todo o país.

Todos os procedimentos operacionais serão efetuados exclusivamente por meio do Sistema Informatizado do Prouni (Sisprouni).

O edital de adesão e aditivo ao processo seletivo do primeiro semestre de 2020 está disponível na página do programa.

