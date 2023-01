Kits de merenda escolar começam a ser entregues nas escolas da REME

Brenda Leitte, com CG Notícias

A Prefeitura de Campo Grande organiza o retorno das aulas da Rede Municipal de Ensino (Reme), que está marcado para o dia 8 de fevereiro. E, para garantir a merenda nas 205 unidades escolares – 99 escolas de ensino fundamental e 106 Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) -, teve início hoje (23), a entrega dos itens secos – arroz, feijão, farinha, açúcar, sal, entre outros – da alimentação escolar.

“Nós estamos organizando todas as áreas que envolvem o funcionamento adequado das unidades escolares como a infraestrutura, mobiliário, uniformes, kits de materiais escolares, para que o retorno das aulas”, afirmou o secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt.

Com o preparo diário pelas merendeiras nas unidades escolares da Reme são oferecidas, por mês, mais de 3,7 milhões de refeições para os 109 mil estudantes das escolas de ensino fundamental e Emeis. Toda a alimentação é preparada com produtos de qualidade que garantem os valores nutricionais diários oferecidos aos alunos.

Na Escola Municipal Manoel Inácio, a diretora Rosangela Aparecida de Oliveira e a merendeira Marlene Maria Ferreira Pires já iniciam a organização dos alimentos nas prateleiras. “Seguimos a legislação que garante a merenda e a prefeitura entregando antes do prazo só vem melhorar, porque assim há tempo hábil para planejar o cardápio”. Hoje, a escola está com 400 alunos matriculados nos períodos matutino e vespertino.

A enfermeira Patrícia de Souza também elogia a chegada dos alimentos. “Vim resolver os procedimentos da matrícula do meu filho e já vi a merenda chegar. Isso é maravilho, e é isso que nós queremos, uma gestão comprometida com nossos pequenos”.

