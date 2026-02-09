Menu
Menu Busca segunda, 09 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Educação

Kits escolares não chegam a todos e prefeitura joga entrega para após o Carnaval

Secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, esteve acompanhando a volta às aulas na Escola João de Paula Ribeiro

09 fevereiro 2026 - 08h54Vinícius Santos e Sarah Chaves
Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro   (Sarah Chaves/JD1)

As aulas da Rede Municipal de Ensino (Reme) começaram nesta segunda-feira (9), em Campo Grande, mas nem todos os alunos receberam os kits escolares. Segundo o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, a entrega está em andamento e deve ser concluída até o período pós-Carnaval.

De acordo com o secretário, a Secretaria Municipal de Educação já recebeu os materiais e segue um cronograma para distribuição nas 208 unidades escolares da Capital. Ele afirmou que a entrega não ocorre de forma simultânea em todas as escolas e que, em alguns casos, os kits já estão nas unidades, mas ainda não foram repassados aos alunos.

“A primeira semana é de adaptação e organização para receber os alunos. Existe um cronograma de entregas, a prefeitura já está recebendo esses materiais e a partir disso é feita a distribuição”, disse.

Bitencourt afirmou que o processo envolve controle e acompanhamento, com assinatura dos alunos ou responsáveis no recebimento. Ele também citou o grande número de transferências escolares neste início de ano.

“Nunca acontece tudo ao mesmo tempo. Há muitas transferências nesse período e precisamos fazer com responsabilidade. Após a primeira semana, com a avaliação diagnóstica feita, seguimos com a entrega, como ocorre todos os anos”, explicou.

Sobre prazo, o secretário afirmou que a previsão é finalizar a entrega dos kits em todas as unidades até depois do Carnaval. Bitencourt também falou sobre merenda e transporte escolar. 

Segundo ele, o transporte está funcionando, inclusive nas oito escolas da zona rural, e a merenda foi distribuída para todas as unidades. De acordo com a secretaria, são cerca de 15 mil toneladas de alimentos por mês destinadas à rede municipal.

Em relação às vagas na educação infantil, o secretário informou que a lista de espera caiu de 13 mil para cerca de 2 mil alunos, resultado de parcerias com o Governo do Estado. Ele reforçou a importância de os pais realizarem as matrículas conforme as designações da secretaria.

Durante a entrevista, Bitencourt destacou que a escola cumpre papel social importante, principalmente para crianças em situação de vulnerabilidade, que dependem da alimentação oferecida nas unidades.

Sobre o calendário escolar, o secretário afirmou que estão garantidos 200 dias letivos e 800 horas anuais em 2026. Ele também comentou sobre furtos registrados durante o recesso escolar, citando que a Escola Senador Rachid foi alvo de três ocorrências, mas que os reparos foram feitos a tempo do início das aulas.

Na área da segurança, Bitencourt disse que há parceria com a Guarda Civil Metropolitana e uso do botão do pânico, mas ressaltou que problemas envolvendo alunos também exigem acompanhamento familiar e atenção à questão socioemocional.

Quanto à climatização das escolas, o secretário afirmou que cerca de 70% das unidades já possuem ar-condicionado. As demais, segundo ele, dependem de adequações na rede elétrica, em parceria com a Energisa.

Por fim, ao ser questionado sobre o risco de greve de assistentes educacionais, Bitencourt afirmou que a Secretaria de Educação acompanha a situação, mas que as tratativas administrativas são conduzidas pela Secretaria de Governo. 

“A Secretaria de Educação acompanha a situação, mas as tratativas administrativas cabem à Secretaria de Governo", disse.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Riedel acompanha volta às aulas e reforça segurança e investimentos na Educação
Educação
Riedel acompanha volta às aulas e reforça segurança e investimentos na Educação
Foto: Divulgação/IFMS
Educação
IFMS publica listas de espera para cursos técnicos EJA e subsequentes
Alunos do 6&ordm; ano ao ensino médio podem participar da atividade
Educação
Olimpíada Brasileira de Matemática está com inscrições abertas
Fies -
Educação
Inscrições do FIES para o 1º semestre terminam nesta sexta-feira
MEC divulgou a primeira chamada
Educação
MEC divulga 226 mil pré-selecionados na primeira chamada do Prouni
Site Fies
Educação
Fies 2026 abre inscrições para processo seletivo do 1º semestre
O processo seletivo do ProUni tem uma única etapa de inscrição
Educação
Prouni divulga aprovados em primeira chamada
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Transparência
Promotora cobra transparência da prefeitura de Campo Grande em denúncias na Semed
Campus da UFMS em Campo Grande
Educação
Matrículas do Sisu 2026 começam hoje na UFMS
FIES 2025
Educação
Fies 2026: inscrições começam na terça-feira e vagas já podem ser consultadas

Mais Lidas

Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Imagem ilustrativa
Polícia
Menina de 2 anos é embebedada e socorrida com traumatismo craniano na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Passageiro se sente ameaçado depois de levar 'cantada' em corrida de moto por aplicativo
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher é baleada na cabeça durante ataque a tiros na Cafezais