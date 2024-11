Mais de 50 mil estudantes de MS devem realizar o Enem neste domingo

Com mais de 50 mil estudantes inscritos em Mato Grosso do Sul, a primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 acontece neste domingo (3). Desta vez os candidatos vão responder questões de Linguagens (língua portuguesa, inglês ou espanhol), Ciências Humanas e Redação.

É importante lembrar que o Exame é uma das principais portas de entrada no ensino superior por meio da plataforma Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de ser usado para ter acesso ao Fies (Financiamento Estudantil) e ao Prouni (Programa Universidade para Todos). Suas notas também são usadas nos processos seletivos de instituições públicas e privadas Brasil afora e em algumas de Portugal.

No segundo dia do Enem, no próximo domingo (10), os candidatos têm que responder 90 questões objetivas de Matemática e Ciências da Natureza, que inclui Biologia, Física e Química

Atenção! Por aqui, os portões serão abertos ao meio-dia (12h) e serão fechados pontualmente às 13h, no horário de Brasília. Serão aceitos documentos de identificação originais e com foto, além disso, a caneta autorizada a ser usada é a esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente

Em Campo Grande, os estudantes podem contar com a gratuidade subvencionada do transporte público coletivo municipal. É o que garante o Decreto n.º 15.718/2023, que regulamenta o passe de estudante gratuito para os participantes do Enem e nos vestibulares das universidades públicas da Capital, em dias de prova presencial.

