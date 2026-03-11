Menu
EducaÃ§Ã£o

Mato Grosso do Sul abre inscriÃ§Ãµes para vagas do Programa de EstÃ¡gio MS Multiplica

Estudantes podem concorrer a oportunidades em Ã³rgÃ£os estaduais com bolsa, formaÃ§Ã£o em inovaÃ§Ã£o e sustentabilidade

11 marÃ§o 2026 - 17h41Taynara Menezes

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial n. 12.095, desta terça-feira (10), o edital do Programa de Estágio MS Multiplica 2026. As inscrições gratuitas vão de 13 a 23 de março, exclusivamente pelo site https://www.pseg.ms.gov.br.

O programa vai formar cadastro de reserva para estudantes de graduação interessados em atuar em órgãos da Administração Pública Estadual. Podem participar alunos matriculados nos dois últimos anos de cursos de instituições que aderiram à iniciativa. A convocação ocorrerá conforme a necessidade dos órgãos.

As vagas oferecem bolsa mensal equivalente a um salário mínimo, auxílio-transporte, seguro contra acidentes pessoais e carga horária de 25 horas semanais. Há reserva para ações afirmativas: 20% para candidatos negros, 3% para indígenas e 5% para pessoas com deficiência.

Além das atividades práticas, os estagiários participarão de formação continuada em Administração Pública, ética, governança e ESG, desenvolvendo projetos estratégicos de inovação e sustentabilidade com acompanhamento de mentores.

O processo seletivo terá duas etapas: análise da média do histórico escolar (nota mínima 6,0) e curso de formação on-line de 30 horas promovido pela Escolagov-MS. O resultado final será divulgado em 18 de maio, e os estágios têm previsão de início a partir de 1º de junho de 2026.

O edital completo está disponível no Diário Oficial n. 12.095 

