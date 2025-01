Mato Grosso do Sul tem 3.796 pessoas com nota para o Pé-de-Meia Licenciaturas

Sarah Chaves, com informações do MEC

Em todo o Brasil, 371.560 participantes do Exame Nacional do Ensino Médio 2024 alcançaram um resultado igual ou superior a 650 pontos e, com isso, estão aptos a fazerem parte do Pé-de-Meia Licenciaturas — apoio financeiro que visa fomentar o ingresso, a permanência e a conclusão das licenciaturas por estudantes com alto desempenho noexame.

Em Mato Grosso do Sul, são 3.796 pessoas que alcançaram nota suficiente para participar. No entanto, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizará 12 mil bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas neste ano.

Os interessados já podem se inscrever nesta edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, que conta com a oferta de 68 mil cursos de licenciatura.

Para concorrer à bolsa, o participante deve ter nota igual ou superior a 650 pontos no Enem e se matricular em um curso presencial de licenciatura.

O Pé-de-Meia Licenciaturas tem como foco atrair, estimular e incentivar as pessoas a entrarem na licenciatura e permanecerem.

Com os resultados do exame, os participantes podem pleitear uma vaga gratuita pelo Sisu, que já está com a consulta às vagas aberta no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior . As inscrições começarão na sexta-feira (17). Também é possível tentar uma bolsa de estudo pelo Prouni ou acessar o ensino superior com o Fies.

Estudantes de escola pública têm direito a concorrer às vagas ofertadas pela Lei de Cotas: pelo menos metade (50%) das vagas de cada curso das instituições públicas deve ser destinada a candidatos que estudaram na rede pública durante todo o ensino médio.

Além disso, os participantes do Enem podem fazer parte do Pé-de-Meia Licenciaturaspor meio do Sisu, do Prouni e do Fies, com preferência para o Sisu. Para que estudantes de instituições de ensino superior privadas recebam a bolsa, é necessário que a instituição e o curso tenham conceito 4ou5 no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

A consulta de vagas para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada 2025 está aberta até esta quinta-feira, 16 de janeiro. O período de inscrição para o Sisu será entre 17 e 21 de janeiro pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

